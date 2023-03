Del Genio: “Elmas titolare aggiunto del Napoli. Riscatto Ndombele? Ho un’ipotesi”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio, noto giornalista esperto di tattica, ha espresso alcune considerazioni circa Elmas e Ndombele. Il giornalista, difatti, si è focalizzato sul futuro del francese e sul suo possibile riscatto.

Su Elmas

“Eljif è un titolare aggiunto drl Napoli. Ha sempre offerto il suo contributo alla squadra, sia partendo dalla panchina sia da titolare. Si tratta di un giocatore sempre coinvolto nella stagione meravigliosa del Napoli“.

“Ndombele è in crescita, il riscatto è possibile a cifre specifiche”

“Ndombele mi sembra in crescita, quando entra fa qualcosa di concreto. Nelle prime partite partiva bene la sua azione, ma poi finiva nel nulla. Oggi, invece, riesce maggiormente ad entrare all’interno delle azioni del Napoli. La società, tuttavia, non investirà 30 milioni, ma non è dettp che sarà effettuato un tentativo ad una cifra diversa. È il classico giocatore che può emergere da una stagione all’altra“.

