Avv. Chiacchio: “La Juve ha presentato un ricorso per l’annullamento della pena”

L’avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed ha offerto dei chiarimenti circa la situazione della Juve e il ricorso presentato dal club piemontese.

Di seguito le dichiarazioni dell’avvocato.

“Il club ha presentato un ricorso per ottenere l’annullamento della pena ricevuta. Questo chiede l’annullamento della pena, a causa di un presunto errore di procedura da parte della Procura Federale. Se fosse riconosciuto l’errore, ci sarebbero dei seri presupposti per l’annullamento totale della pena. Ma sinceramente sono d’accordo con la Corte Federale per ritenere che non ci sia alcun errore effettuato durante della procedura, la quale ha decretato questa punizione“.

