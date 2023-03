Sarri vorrebbe un giocatore del Napoli a tutti i costi

La Lazio di Sarri punta all’italianità nella sua rosa: il tecnico biancoceleste chiede nuovi rinforzi per la sua terza stagione a Formello. Tutto dipenderà dalla partenza di Milinkovic, intanto però sono già quattro gli obiettivi fissati: un vice Immobile all’altezza, due centrocampisti dinamici e un nuovo vice Provedel. C’è inoltre bisogno di un terzino sinistro e di una mezzala che andrebbe a sostituire proprio il serbo in caso di partenza. Ma nei pensieri di Sarri c’è solo un nome che riecheggia ed è quello di Piotr Zielinski. Attualmente il Napoli lo valuta intorno ai 40 milioni di euro e il polacco ha il contratto in scadenza, con la possibilità di rinnovo che sembra molto remota.

Il retroscena Zielisnki-Sarri dopo Napoli-Lazio

L’ingaggio del centrocampista sarebbe il problema della dirigenza ma l’ottimo rapporto con il mister potrebbe spingerlo a Roma. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, il numero 20 del Napoli sarebbe entrato negli spogliatoi della Lazio dopo lo 0-1 firmato Vecino al Maradona e avrebbe fatto i complimenti al suo maestro Sarri. In alternativa a Zielinski, ci sarebbe anche Lewis Ferguson del Bologna, rivelazione di quest’anno della squadra di Thiago Motta.

