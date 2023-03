Napoli Eintracht: centinaia di tifosi tedeschi arrivati nonostante il divieto

Il match di ritorno di ottavi di Champions League Napoli Eintracht Francoforte è stato sotto i riflettori nei giorni scorsi per il botta e risposta sul divieto di trasferta per i tifosi tedeschi. Nonostante le decisione finale del divieto con un treno da Salerno circa 400 tifosi dell’Eintracht sono arrivati a Piazza Garibaldi. Tra di loro anche ultras dell’Atalanta. Le due tifoserie sono infatti gemellate.

Gli ultras sono stati scortati dalla polizia con dei pullman dell’ANM (fatti arrivati apposta) in un luogo dove non potranno avere contatti con la tifoseria napoletana. Il luogo designato è l’Hotel Royal Continental di Napoli. Presumibilmente alloggeranno lì per la notte in vista della partita di domani allo Stadio Maradona.

Il Comune di Napoli intanto ha stabilito il divieto di vendita di alcolici in alcune zone della città. Il Napoli contestualmente, tramite il capitano Di Lorenzo, ha invitato i tifosi a non cadere in provocazioni da parte dei tifosi tedeschi.

📄 Il messaggio di Capitan Di Lorenzo a tutti i tifosi#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/H4CcYi7f7u — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2023

Napoli eintracht tifosi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati