Giacchetta: “Toro fisico ed aggressivo, ma Napoli praticamente imbattibile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Torino.

Come vede il Napoli in Europa?

“In Europa gli azzurri si confermano la squadra italiana più forte. La condizione psico-fisica è eccezionale. Oggi, il Napoli è la miglior immagine che il calcio italiano può proporre all’estero”.

Come si batte questo Napoli?

“Quando il Napoli sta bene, ed è concentrato sull’obiettivo, si fa fatica a batterlo. Il percorso sinora fatto lo dimostra ampiamente. Ci sono stagioni in cui si crea una sintonia tale da arricchire le qualità di ogni singolo giocatore. C’è una aggregazione incredibile tra pubblico, allenatore, società e giocatori. Ciò determina una squadra praticamente imbattibile”.

Gli azzurri godono di una filosofia europea diversa dagli altri club italiani?

“Quando leggo le interviste dei calciatori azzurri sento sempre parlare di gruppo. Ciò denota grande aggregazione nel gruppo. Naturalmente, anche le qualità dei singoli fanno la differenza. Se ci sono calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen è più facile. Il Napoli, tuttavia, gode di un ventaglio ampio di qualità, soprattutto di squadra”.

Previsioni sul match tra Napoli e Torino?

Il Torino è una squadra ben allenata, fisica ed aggressiva. Non sarà una partita scontata, poiché i granata sapranno farsi valere soprattutto nei duelli. Potrà essere un match deciso dalle giocate dei singoli, come spesso accaduto in stagione. D’altronde, gli uomini di Spalletti godono di ampie soluzioni in avanti”.

