De Laurentiis e Kvaratskhelia: lascia o raddoppia

De Laurentiis avanza la proposta. Kvaratskhelia ci pensa. Sul tavolo il rinnovo del contratto con cifre raddoppiate. Si passerebbe da 1,2 milioni a 2,4.

Potrebbe non bastare.

La presumibile asta che si scatenerà a Giugno sui due gioielli partenopei, Osimhen e Kvaratskhelia, non può essere affrontata con la politica di un adeguamento stipendiale.

È “semplice” far la Rivoluzione, molto più complesso, governarla e farne Politica. Chiedete a Giuseppe Conte, Luigi di Maio ed il Movimento 5 stelle.

De Laurentiis è insomma al bivio della vita e della carriera. Protagonista principale della prossima puntata di Lascia o Raddoppia.

Vincere il titolo è un privilegio che impone scelte drastiche. Che fare?

Lo shuttle è pronto, lo lanciamo nello spazio o lo teniamo in hangar?

Adesso serve la Politica. Aziendale. Quella fatta da qualità, esperti e manager. Più di ogni cosa serve un’idea ed un disegno.

Inter e Milan lo sanno. Pagano oggi, un disegno mediocre. Il nuovo stadio è il passo con cui intendono ripartire.

Non basta uno o due rinnovi. Non basta lo stipendio. Serve una idea futura. Chiarezza aziendale.

Futuro.

