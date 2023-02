Sentite Bergomi: “Kvaratskhelia-Osimhen, piu’ giovani della media Inter”

Beppe Bergomi ha parlato della stagione dell’Inter ai microfoni di Sky Sport dichiarando quanto segue:

“A gennaio, il Napoli era primo ed il Milan secondo, poi l’Inter ha battuto il Napoli e successivamente ha pareggiato col Monza. Continuo a pensare che sia una squadra forte, ma se ha un doppio impegno ravvicinato, beh, va in difficoltà. L’Inter, per vincere tante partite, deve rischiare di prendere contropiede e deve portare tanti giocatori in porta” ha affermato l’opinionista televisivo.

Bergomi ha poi aggiunto:

“Khvicha Kvaratskhelia prende palla e va in porta. A Victor Osimhen basta avere un lancio lungo. L’Inter, invece, deve portare tanta gente nell’area avversaria. Dipende anche dall’età degli interpreti. E’ una questione di caratteristiche tecniche, più che psicologiche, secondo me. L’Inter fa vedere delle bellissime partite, ma non riesce ad avere quella continuità. L’Inter ha un’età media di 30 anni, deve fare per forza turnover”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati