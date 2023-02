Il Napoli diventa corso di studio a Coverciano! Come puo’ essere fermato?

A Coverciano il corso per allenatori. Tema del giorno: cosa si può fare per fermare il Napoli di Spalletti? Gli azzurri diventano materia di studio per chi vuole imparare davvero ad allenare, e Spalletti diventa maestro silenzioso che lascia parlare il campo. Il mister più anziano in Serie A, quello più giovane in quanto ad idee di gioco. Il suo calcio è stato sempre votato all’attacco e mai sparagnino. Nessun “calcio italiano” catenacciaro anni ’80: le sue squadre corrono e macinano record su record. Sua la Roma più bella, sua l’Inter competitiva nonostante una rosa non straordinaria. Suo questo Napoli, per il quale è diventato difficile trovare aggettivi.

Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Una squadra oggetto di studio ieri nella prima giornata del nuovo corso allenatori Uefa A che si è svolto a Coverciano: uno dei temi trattati dai relatori tra i quali Renzo Ulivieri, il presidente dell’associazione italiana allenatori e Mario Beretta, che ha allenato in passato diverse squadre tra cui Parma, Torino, Lecce e Brescia, è stato come giocare e cosa si può fare contro il Napoli di Spalletti.

Un argomento di studio trattato insieme ai corsisti nell’aula magna del centro tecnico federale tra i quali Simone Bonomi, il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca (due tecnici che facevano parte dello staff di Sarri negli anni di Napoli) Floccari, l’ex attaccante della Lazio, e Magnanelli, l’ex capitano del Sassuolo.

Il Napoli di Spalletti che sta dominando in Italia e sta brillando in Champions con un calcio spettacolare (con 58 reti gli azzurri hanno di gran lunga il migliore attacco della serie A) e con una difesa solidissima (con 15 gol al passivo il Napoli ha la migliore difesa della serie A, la seconda dei campionati top d’Europa dopo il Barcellona che ne ha incassati solo 8)“.

