Napoli, prima lo sprint poi la flessione. Il Mattino: “Colpa degli infortuni”

Prima con un piede sull’acceleratore, ora con il freno a mano tirato. E’ questo il Napoli di Spalletti che, ora in flessione, ma nelle prime partite ha conquistato la bellezza di otto vittorie consecutive, che gli avevano garantito un meritatissimo primo posto. Ora gli azzurri sono quarti, con soli 12 punti raccolti in 9 partite. Un calo, quello partenopeo, dovuto sicuramente ai tanti infortuni che hanno messo ai box i titolarissimi di Spalletti. E come se non bastasse, quasi tutti gli infortunati sono centrocampisti, così da lasciare il tecnico azzurro scoperto in mediana. Se poi si pensa all’assenza di Koulibaly in difesa e a quella di Osimhen in attacco, il gioco è fatto. Come riporta Il Mattino, però il centravanti ha ripreso a correre e aspetta l’ok per tornare ad allenarsi con i compagni. Intanto testa alla sfida contro il Milan…

