Anche Olivera infortunato.

Dopo Lobotka, anche il terzino uruguaiano del Napoli, rischia di saltare la gara di Domenica contro l’Empoli.

Nella notte italiana, si è giocata la partita tra Ecuador e Uruguay, finita 0 a 0 , che ha visto Mathias Olivera chiedere il cambio a pochi minuti dal termine dell’incontro.

Non ci sono molte notizie sull’entita’ dell’infortunio, trattasi probabilmente di un problema muscolare, la sua condizione sarà valutata al rientro in Italia. Un altro problema per la squadra di Antonio Conte, che dovrà già fare a meno del centrocampista slovacco. Billy Gilmour si prepara come sostituto, dopo aver giocato, insieme a McTominay, tutta la partita tra Scozia e Portogallo. L’ex Manchester United è andato anche vicino al gol, nei primi minuti di gioco, con un colpo di testa.

Qual ora le notizie su Olivera non fossero positive, si prepara per la corsia di sinistra. L’ex giallorosso ha caratteristiche diverse, rispetto all’uruguaiano, pur garantendo una buona spinta offensiva. Considerazioni che verranno fatte dal tecnico salentino, in questi giorni che restano, prima di Domenica. Il resto del gruppo, prosegue invece gli allenamenti a Castel Volturno, al momento non si problemi in infermeria. Si attendono le prossime ore, per valutare le condizioni dei due infortunati, la speranza è di recuperare almeno uno dei due.