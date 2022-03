Tesser: “Il Napoli deve credere allo Scudetto”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Attilio Tesser, attualmente sulla panchina del Modena, con cui tra ottobre e gennaio ha raccolto la bellezza di 14 vittorie consecutive, stabilendo il nuovo record nella storia della categoria.

In qualità di doppio ex, Tesser si è espresso così su Napoli-Udinese.

“Chiaramente il Napoli è favorito, ma le partite sono equilibrate e difficili con tutte. L’Udinese è tosta, contro la Roma ho visto una bella squadra. Il Napoli ovviamente ha qualcosa in più e questo lo dicono i numeri e la classifica, ma l’impegno non è semplice. Gare del genere devono dare forza per incamerare i tre punti...”.

Sulle possibilità che gli azzurri possano ancora sperare nello scudetto, Tesser la pensa così.

“Il Napoli deve credere allo Scudetto, sta facendo bene e ha fatto una grande partita a Verona. Grande reazione, nel calcio dei 3 punti non bisogna mai mollare. Basta guardare a quanto sia cambiata la classifica di testa negli ultimi 2 mesi. Persino la Juve si è riavvicinata. Il campionato italiano è importante è difficile. Hanno tutte le stesse possibilità!“.

