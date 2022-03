Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Osimhen, 13 punti per il Napoli, con i suoi 9 gol.Ed ora arriva la primavera…> Corriere dello Sport<Doppio Insigne, ora o mai piu’> Tuttosport<Napoli,Lobotka. “Sempre al massimo per realizzare il sogno scudetto”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Osimhen, 13 punti per il Napoli, con i suoi 9 gol.Ed ora arriva la primavera…La primavera di Victor Osimhen profuma di gol e di buoni propositi. Il nigeriano, alla sua seconda stagione italiana, anche l’anno scorso ebbe infortuni gravi che lo tennero fuori per oltre un paio di mesi d’inverno e “sbocciò” poi segnando sette gol (dei dieci complessivi, in questa annata è già a tredici) proprio nel periodo finale del campionato. Se si ripetesse allora davvero i tifosi del Napoli potrebbero sognare lo scudetto. Anche perché i suoi gol si sono rivelati decisamente pesanti. L‘Udinese e’ alle porte…Cioffi e’ avvisato. Il Corriere dello Sport invece titola Doppio Insigne, ora o mai piu’, il Napoli e la Nazionale si aggrappano al suo talento. Il Capitano si gioca tutto in pochi giorni, uno scudetto ed un Mondiale da conquistare, sara’ pronto il capitano ad affrontare queste pressioni in un momento di forma probabilmente approssimativo , oltreche’ lo stato mentale d’insigne, visto l’avvicinarsi dell’ addio a Napoli?. Lo scopriremo partendo da domani , in un Maradona tutto esaurito, Lorenzo Insigne dovra’ tirar fuori tutto se stesso.Nel frattempo il Napoli ha recuperato anche Zielinsky, contro l’Udinese domani, sara’ a disposizione di Spalletti. Tuttosport invece titola Napoli, Lobotka. “Sempre al massimo per realizzare il sogno scudetto” Da oggetto misterioso, ad intoccabile, la Parabola ascendente di Lobotka passa per il tecnico Spalletti, il quale l’ha trasformato in un metronomo “Pizzarriano” e reso il padrone del centrocampo, e lui, sta ripagando con prestazioni straordinarie , la fiducia del mister. “E’ difficile dirlo, ma di sicuro se il mister mi ha paragonato a lui mi fa piacere. Pizarro è stato un grande giocatore“…e sullo scudetto…”Nella vita tutto è possibile, mancano 9 partite e ci sono 3 squadre che aspirano a diventare campioni, oi siamo concentrati su noi stessi, sulle nostre partite, vogliamo terminare nel migliore dei modi la stagione”. ….Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

