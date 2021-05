Petrazzuolo: “È altamente improbabile che Gattuso resterà al Napoli”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, soffermandosi sulla situazione Gattuso.

“Non ci sono segnali di un’eventuale riconferma di Gattuso a Napoli”

“Trovo comprensibile lo sfogo di Foggia contro Mazzoleni, non è stato così offensivo come si è voluto far credere. Al momento non ci sono segnali di un’eventuale riconferma di Gattuso a Napoli, ma non è da escludere del tutto la possibilità che De Laurentiis, magari sull’onda dell’entusiasmo per la qualificazione in Champions League, decida di prolungarli il contratto. Non trovo analogie tra la situazione attuale di Gattuso e quella del 2020 di Mertens, perché De Laurentiis verso il calciatore belga ha una stima infinita e si mosse in prima persona per il rinnovo del contratto. Non ancora è stata presa alcuna decisione per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. Le tre partite in calendario sono abbordabili, ma comunque non vanno sottovalutate. Il Napoli è in gran forma, non penso sbaglierà più da qui alla fine del campionato”

