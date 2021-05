Napoli-Udinese: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Un’altra pericolante da superare. Nell’anticipo del turno infrasettimanale, valido per la 36ª giornata, il Napoli deve misurarsi con l’Udinese per continuare a tenere in piedi l’ambizione Champions League.

La Coppa dalle Grandi Orecchie resta l’obiettivo degli azzurri, che stasera se la vedranno contro la squadra friulana. A caccia del punticino che le garantirebbe la salvezza aritmetica, ma non solo. I bianconeri, infatti, hanno dimostrato di meritare la colonna di sinistra della classifica e strizzano l’occhio al decimo posto.

Qui Napoli

Gennaro Gattuso è obbligato dalle defezioni a fare determinate scelte: il ko di Koulibaly rischia seriamente di costringere il senegalese a chiudere anzitempo la sua stagione. Con Maksimovic positivo al Covid, la coppia centrale sarà costituita da Manolas e Rrahmani. A completare il pacchetto difensivo, Di Lorenzo, ed uno tra Hysaj e Mario Rui, con l’albanese leggermente favorito.

In attacco, out Mertens, confermatissimo Osimhen, dovrebbe tornare Lozano dall’inizio, che si lascia preferire nel ballottaggio con Politano.

Gattuso ha un paio di dubbi amletici da risolvere. Il primo è quello classico, tra i pali. Con Ospina che appare in vantaggio su Meret. L’altro riguarda l’impiego di Demme, che potrebbe rifiatare, a favore di Bakayoko.

Qui Udinese

Anche Luca Gotti continua ad avere qualche dubbio. Il tecnico perde Arslan, per una botta al ginocchio rimediata contro il Bologna, e probabilmente anche Becao, uscito anzitempo dalla gara con i felsinei a causa di un problema all’inguine. Al loro posto ecco Makengo e De Maio.

Recuperato in extremis l’ex di turno, Llorente, comunque non al top e destinato ad accomodarsi in panchina. Per lo spagnolo potrebbe esserci una staffetta in corso d’opera con Okaka.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Bonifazi, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Makengo, Ouwejan; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti.

