Scarlato: “Il Napoli è in forma ma deve fare attenzione all’Udinese”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Scarlato, ex calciatore di Napoli e Udinese e attuale allenatore dell’Under-17 del Benevento, soffermandosi sulla prossima partita degli azzurri.

“Bisogna fare attenzione alla spensieratezza dell’Udinese”

“L’Udinese può creare problemi al Napoli, giocherà con la mente libera essendosi salvata con largo anticipo. La coppia Manolas – Rrahmani ha ben figurato contro lo Spezia. Rrahmani, tranne che all’esordio, si è sempre comportato egregiamente quando chiamato in causa. Se il Napoli dovesse andare in Champions League, serviranno diversi rinforzi, soprattutto in difesa”

Scarlato prosegue: “A Benevento c’è grande rammarico per aver sprecato quanto di buono fatto nel girone d’andata”

“A Benevento c’è molta tensione, il dispiacere per aver dilapidato il grande vantaggio sul terzultimo posto è enorme, al di là del controverso episodio contro il Cagliari”.

