Italiano: “Il Napoli è la squadra più forte della A, può prenderci a pallonate”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha animato la consueta conferenza stampa della vigilia, anticipando alcuni dei principali temi che caratterizzeranno la sfida contro il Napoli.

“Dobbiamo farci trovare pronti”

L’allenatore della Viola ha sottolineato innanzitutto quanto siano determinanti le motivazioni in gare come quella di domani: “Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perchè davanti a 60mila spettatori non sarà semplice. Dobbiamo evitare di fare esprimere gli azzurri al meglio, altrimenti ci prenderanno a pallonate. Quindi massima attenzione. Per noi che arriviamo da un ottimo periodo, sarà un altro esame. Giocheremo anche per i trecento tifosi che verranno a sostenerci...”.

Il tecnico gigliato è consapevole della tenuta mentale del gruppo a sua disposizione: “In settimana la squadra ha lavorato bene. Ci avviciniamo al meglio contro un Napoli in forma, che già da inizio anno era tra le favorite. Giocheremo in uno stadio gremito e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà…”.

“Proveremo a fare gol”

Italiano non nasconde quale potrebbe essere il piano gara per impensierire i partenopei: “La squadra nell’ultimo periodo sta crescendo. Certo è che noi proveremo a fare gol per indirizzare la gara, ma quando non si subisce gol è più facile fare risultato. Il nostro cammino è stato importante fin qui e adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta…”.

Queste poi le considerazioni sul centrocampo dei padroni di casa, considerato dall’allenatore della Fiorentina il reparto più importante della squadra azzurra: “I partenopei hanno un centrocampo fortissimo, con tutte le caratteristiche possibili: qualità, fisicità, rapidità. Fabiàn Ruiz è un cecchino da fuori. Inoltre hanno Zielinsky, Lobotka, Demme. Senza dubbio è uno tra i reparti più forti che ci siano…”.

A proposito di linea mediana, proprio in quella parte di campo Italiano dovrà fare a meno di un giocatore determinante, come lo squalificato Lucas Torreira: “Abbiamo assenze importanti in mezzo al campo, ma nell’ultimo periodo il trio proposto ha fatto bene. Duncan e Castrovilli sono in crescita e Amrabat ogni volta che è entrato ha fatto bene e farà una grande partita. Sofyan è sotto Ramadan ma è un leone. Sono convinto che sarà pronto anche fisicamente”.

“Spalletti grande tecnico”

Finale dedicato alla stima nutrita verso un collega come Luciano Spalletti: “Penso che sia un gran tecnico e quest’anno lo sta dimostrando. Ho grande stima per lui. Ha portato il Napoli ad un altissimo livello, è uno dei più bravi in Italia. Mi auguro domani, di poter togliere alcune certezze al Napoli!”.

