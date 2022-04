PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI NAZIONALI

Buongiorno e buona lettura con la nostra rassegna stampa di Domenica 10 Aprile 2022 dei Quotidiani sportivi Nazionali

Gazzetta dello Sport: L’Inter rifa’ paura

Che prova di forza dei nerazzurri, 2-0 al Verona, Barella e Dzeko in gol, super Perisic. Inzaghi e in corsa “Ottimi segnali” . Di Spalla si parla della vittoria della Juve a Cagliari: Il risveglio di Vlhaovic, mentre nel taglio centrale tocca al Milan : Pioli la prova Toro, i rossoneri vogliono ripartire subito per tenere il primato. Brekalo-Leao, ecco perche’ puo’ decidere la sfida fantasia. Infine il Napoli–Fiorentina con Spalletti che afferma :”Qui ci sentiamo dei supereroi” e la risposta di Antognoni: “Occhio, la viola e’ bella”

Il Corriere dello Sport: Ci Crede Napoli

Pubblico da Record al Maradona (ore 15): Sette partite per realizzare il sogno, l’amore di 54 000 tifosi per battere la Fiorentina. L’Inter stende il Verona. Esame Torino per il Milan (ore 20:45). De Light-Vlahovic Cagliari ribaltato

Tuttosport: Champions Vlhaovic

Vittoria pesante della Juve che ribalta il vantaggio del Cagliari prima con DeLight poi con Vlahovic, champions vicina. E tornata superInter, vittoria di forza contro il Verona, con Perisic sugli scudi, prova strepitosa del croato. Chiudiamo con i due tecnici di Torino e Milan che dichiarano , Juric: “Toro Piu’ qualita“- Pioli: “Milan contro tutti”

