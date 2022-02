A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Francesco Fontana, giornalista: “Ero a bordo campo ieri a Cagliari, Spalletti ha rimproverato ad Elmas di essere stato troppo fuori dalla partita. L’allenatore prende di mira (nel senso buono) qualche giocatore, soprattutto chi è più vicino alla panchina. Ad esempio con la Salernitana il riferimento era Lozano. Ieri un po’ tutto il Napoli non è stato dentro la partita. Spalletti è stato un signore, molto sportivo quando ha detto che meritava il Cagliari. Vale per Elmas, ma un po’ per tutti il cattivo rendimento. Eccezion fatta per Osimhen, che nonostante non fosse neanche al 70% ha trovato un gran gol. Elmas fuori dalla partita, come il 99% della squadra...”.

Per Fontana, ad orientare il pareggio sarebbero state le motivazioni: “Il Cagliari ha avuto molta più fame del Napoli ed era un po’ una finale per entrambe. La differenza l’ha fatta la motivazione, i giocatori sardi arrivavano prima su tutti i palloni. Poi la partita di Champions ha portato via molte energie. Poi lo stesso Spalletti ha detto che il Cagliari avrebbe meritato di più. Il Napoli, però, sta facendo un grandissimo campionato. Anche Milan e Inter hanno fatto fatica contro squadre più deboli. Non bisogna farne una tragedia sportiva, la perfezione non può esistere. Sarebbe troppo bello“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati