A Cagliari un Napoli versione film dell’orrore

Il Napoli, una settimana fa, aveva la grande occasione di alimentare un sogno ospitando in casa l’Inter. C’era una attesa febbrile in città, un palpabile fermento tipico di un grande appuntamento. Se gli azzurri avessero giocato come ha fatto ieri il Cagliari, probabilmente la gara sarebbe finita con un risultato diverso. Se nel secondo tempo la paura di perdere non fosse stata superiore alla voglia di vincere, il Napoli avrebbe potuto piegare una Inter tutt’altro che irresistibile in questo periodo.

Del resto, per vincere bisogna osare, metterci cuore e ardore, il Napoli non l’ha fatto. Nessuno avrebbe immaginato lo scenario che si sarebbe venuto a creare solo una settimana dopo: il Milan viene fermato a Salerno e l’Inter addirittura soccombe in casa contro il Sassuolo. Una occasione ghiottissima per il Napoli nella trasferta di Cagliari. Una di quelle occasioni che una grande squadra sfrutta o quantomeno gioca per sfruttarla, fa di tutto per sfruttarla.

Perchè tanti infortuni?

C’erano tante incognite, è vero, la stanchezza post-Barcellona e le tante assenze, come è possibile che ad ogni partita ci sia almeno un infortunio? E’ tutto normale o qualcuno dovrebbe assumersi delle responsabilità e risponderne?

Si sapeva che il clima in terra sarda sarebbe stato incandescente e infuocato, ma una squadra come il Napoli, reduce dal pari nella cattedrale gremita del Camp Nou, non può provare soggezione. Si sapeva anche che sarebbe stata tosta quando ti vengono a mancare tutt’e tre gli esterni offensivi (fondamentali con un modulo come il 4-2-3-1), tre mediani su quattro e il tuo terminale offensivo, costretto a partire dalla panchina per non sovraccaricare ulteriormente dei muscoli già troppo sollecitati.

Se poi, nella prima parte di gara, deve dare forfait anche colui che non ha saltato manco una partita come Di Lorenzo, forse l’unico davvero indispensabile non avendo un sostituto (motivo per cui non si può permettere di riposare neanche un minuto), allora le difficoltà aumentano.

Sardi come il Barca

Ma le difficoltà vanno affrontate con grinta, determinazione e fiducia, almeno è quello che fa una grande squadra, ieri il Napoli non lo è stata. Ad un certo punto, era addirittura venuto il sospetto che si giocasse contro il Barcellona di Xavi e non il Cagliari di Mazzarri, squadra in gran forma, ma pur sempre in lotta per non retrocedere.

Ospina avrà anche commesso un errore gravissimo sul vantaggio sardo, ma poi solo grazie alle sue prodezze il Napoli non è affondato. L’imbarcata è stata evitata, la pessima figura no, solo Osimhen aveva quel fuoco dentro che mancava a tutti gli altri in maglia azzurra. Solo il nigeriano poteva far sì che si uscisse almeno con un punto, su quel pallone pennellato col contagiri da Mario Rui si è fiondato come un animale d’area di rigore trafiggendo Cragno e gelando la Sardegna Arena, che ora si chiama Unipol Domus.

Il vuoto oltre Osimhen

Se solo tutti gli altri avessero avuto la rabbia di Osimhen al rientro negli spogliatoi dopo il triplice fischio, forse avrebbero giocato con uno spirito diverso, senza farsi mettere sotto da un Cagliari qualsiasi.

Perché il Napoli è stato messo letteralmente sotto dal Cagliari, annientato sotto tutti i punti di vista, lo si era visto così impotente solo nel secondo tempo di Barcellona. In quel caso lo si poteva comprendere, in casa del Cagliari, quando c’era da sfruttare una occasione più unica che rara, è stato ingiustificabile.

La classifica diceva che c’era l’occasione di balzare addirittura al primo posto, infiammando d’entusiasmo la città, ma soprattutto quella di allungare su Juve e Atalanta mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions. Invece, l’aspetto ancora più preoccupante che viene fuori dalla Sardegna è che questa squadra pare non essersi scrollata di dosso la sindrome di Napoli-Verona, si paralizza quando c’è da fare il salto di qualità.

Cultura dell’alibi

Per la serie “trovare sempre una scusa”, contro l’Empoli si era parlato di sfortuna e del gol di Cutrone segnato di nuca; contro lo Spezia di un’autorete contro una squadra che non aveva mai tirato in porta.

E contro il Cagliari? Non può bastare appellarsi alle assenze per giustificare una prova da horror, se fosse stato presente un individuo giunto da un altro pianeta e avesse visto la classifica delle due squadre, avrebbe sicuramente pensato ad un errore.

Giovedì ci sarà il ritorno con il Barcellona (una volta avuta la certezza che non fosse il Cagliari di ieri), poi il calendario presenta due sfide complicatissime contro Lazio e Milan. Un ulteriore motivo di rammarico per aver steccato la gara di Cagliari. Può essere che sia una linea alla quale attenersi fedelmente: se le altre frenano, il Napoli non deve essere da meno. Mai macchiarsi della grave colpa di far sognare un popolo.

Maurizio Longhi

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati