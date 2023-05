Baiano: “Il dato del possesso palla fotografa il Napoli di ieri. Su Accardi…”

L’ex calciatore azzurro ha anche espresso la sua opinione sulla possibile cessione di Osimhen: “Nessun club può rifiutare un’offerta di 150 milioni”.

L’allenatore ed ex calciatore del Napoli Francesco Baiano è intervenuto su Pietro Accardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il d.s. dell’Empoli potrebbe essere l’erede di Giuntoli a partire dalla prossima estate.

“La sconfitta di ieri? Ci sta abbassare le motivazioni in questo momento, ma il Napoli era sottotono sinceramente. Al termine di un’annata così faticosa, a livello mentale può venire a mancare qualcosa. Il dato possesso palla di ieri (56%) per il Napoli la dice molto lunga sulla sua prova. E poi vuoi che i giocatori non abbiano festeggiato? Gli azzurri erano appagati per l’obiettivo raggiunto, mentre il Monza aveva maggiori motivazioni che hanno prevalso. Possibile intervento sul mercato per le seconde linee? Bisogna vedere chi esce ovviamente. In attacco siamo coperti. Se Simeone ricevesse offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra bisognerebbe trovare un sostituto. Osimhen? Non può essere considerato incedibile. Nessuna squadra rifiuterebbe una potenziale offerta di 150 milioni per lui. Accardi? Se dovesse uscire Giuntoli non è così semplice colmare questa partenza. Giuntoli si è dimostrato uno dei più bravi degli ultimi anni e non solo. Pur essendo giovane Accardi ha fatto cose importanti. Quando si cerca un direttore sportivo bisogna vedere anche chi è libero, può muoversi. Accardi è un profilo ambizioso che sarebbe adatto al Napoli“.

