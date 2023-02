Ziliani esilarante: Ecco la risposta a Caressa dopo la discussione con Bucciantini sul possesso palla

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su Twitter alcune dichiarazioni di Fabio Caressa a Sky Sport, il quale ha affermato che il possesso palla nel calcio è una statistica che non esiste.

Lite in diretta televisiva tra i due più noti giornalisti di Sky Sport, Marco Bucciantini e Fabio Caressa. Mentre quest’ultimo analizzava l’importanza del possesso palla, che è certificata dai numeri relativi alle squadre di alta classifica, il conduttore lo ha subito interrotto esponendo la sua tesi:

“Quella di cui parli è una statistica che non serve a niente. Il possesso palla non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Se io passo il pallone a lui, mentre il pallone va a lui di chi è il possesso palla? Di nessuno”.

C’è stata un’accesa discussione in merito al possesso palla. Poi si è conclusa con un commento un po’ egotico di Caressa, evidentemente risentito del confronto con Bucciantini:

“Casomai sono io che faccio intervenire te qui dentro, cartellino giallo per te”.

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato in modo ironico la lite tra Caressa e Bucciantini a Sky Sport:

“Dopo aver dimostrato che non c’è possesso di palla tra il momento del passaggio e quando la palla arriva, Caressa dimostrerà che non c’è possesso di denaro tra il momento in cui il bancomat lo emette e quando lo si raccoglie. Per due secondi quel denaro è anche tuo: affrettati!”.

