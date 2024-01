Simeone: “Ritiro non bello! Ecco cosa faremo per battere la Fiorentina. Sul ruolo di Kvara…”

Il Cholito Giovanni Simeone e Walter Mazzarri hanno risposto alle domande dei colleghi per la conferenza stampa pre Napoli-Fiorentina in programma domani alle ore 20 per la semifinale di Supercoppa Italia.

Le parole dell’attaccante azzurro alla vigilia del match di Supercoppa contro i viola

Sensazioni per domani?

“Proveremo a dare il massimo per trasmettere buona energia in questo momento. La Fiorentina sta bene, è una buona squadra, e anche noi dobbiamo impedirgli di avere il pallone, anzi proveremo a farlo anche noi. Ci sarà bisogno di tanta umiltà e spirito di squadra, non si deve pensare all’io ma al noi”.

Scrivi sempre il tuo block-notes?

“Lo faccio sempre, mi aiuta tantissimo, mi fa migliorare come persona e come calciatore. Scrivo tante cose, mi aiuta sempre il mister a scrivere il meglio possibile per essere sempre più bravo il giorno dopo”.

Hai già segnato al Bernabeu e cosa cambia con te con Kvara più centrale dietro la punta?

“Fare gol nelle partite importanti e nei grandi stadi è molto importante, speriamo servano comunque sempre per vincere le partite. Su Kvaratskhelia io mi adatto a tutto, è chiaro che avere uno come lui accanto o dietro è sempre un bene”.

Cosa ha lasciato il ritiro nel gruppo? Avete incontrato il presidente?

“E’ chiaro che stare rinchiusi sembra un po’ brutto, ma è anche una buona forma per tornare a stare insieme a cena, a giocare insieme a qualche gioco, è anche un modo per capire che siamo tutti sulla stessa barca. Non abbiamo parlato con il presidente, stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio, cerchiamo sempre di fare il meglio possibile stando uniti. Adesso meno si parla meglio è. Contano i fatti”.

