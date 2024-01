Supercoppa Italiana: Vincenzo Italiano presenta la sfida al Napoli

La Fiorentina giocherà contro il Napoli in SuperCoppa Italiana per provare ad alzare un trofeo. Il club allenato da Italiano ha l’occasione di replicare quanto fatto in campionato quando hanno vinto per 3-1 nel girone d’andata. Rispetto ad ottobre sono cambiate diverse cose e il Napoli è in netta risalita sia a livello di classifica che di morale. Anche la Fiorentina è cambiata e la rosa ha integrato maggiormente il gioco del mister trovando nuovi schemi tattici sia in chiave difensiva che offensiva.

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida tra la Fiorentina e il Napoli, match valido per la semifinale di SuperCoppa Italiana, come ha riportato ViolaNews: “Credo che sia passato troppo tempo dalla gara di Napoli, sono successe tante cose. Quella è stata una bella parentesi, dove ci siamo espressi bene. Ma domani sarà un’altra partita, con un solo obiettivo quello di passare. Troveremo un Napoli forte, campione d’Italia e con a disposizione tanto talento. Sono un po’ in ritardo in campionato, ma è gente che può vincerti le partite. La partita di Napoli l’avevamo preparata e sviluppata bene. Queste partite vanno approcciate bene, con attenzione. Tutte le situazioni vanno giocate con grande attenzione, ed essere al massimo. Un minimo errore ti fa vincere o perdere le partite, ed è quello cbi ti lascia il percorso dell’annata passata. Arrivare nelle finali è un merito, ma poi bisogna vincerle. Sono gare secche, che vanno affrontate con mentalità, e mettere qualità. Nelle due finali abbiamo trovato avversari cinici. Abbiamo trovato una bella organizzazione, in Arabia si vede che si vuole crescere, siamo contenti di essere arrivati qua, e di conoscere queste cultura”

