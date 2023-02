Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen e Kvara li abbiamo solo noi! Kim un muro, Lobotka unico

Sassuolo-Napoli 0-2 – Sassuolo e Napoli sono scese in campo al Mapei Stadium per la ventitreesima giornata di Serie A.

I ragazzi di Spalletti conquistano la ventesima vittoria in campionato!

Vittoria di spessore per il Napoli che sconfigge il Sassuolo e vola, momentaneamente, a +18 dalla dall’Inter seconda. Decisivi i due fantastici gol di Kvara e Osimhen.

Sassuolo-Napoli 0-2

Sassuolo-Napoli: le pagelle degli azzurri

Meret 6

Salvato dal palo interno: sarebbe stato l’immediato pari dei neroverdi. Un paio di facili interventi ne giustificano la presenza.

Di Lorenzo 6,5

Lauriente è un cliente scomodo e si vede quando lo punta, riuscendo qualche volta anche a superarlo. Poi riprende in mano la partita, si propone spesso internamente dando sempre una soluzione in più nello sviluppo del fraseggio. Sfiora anche il gol.

Rrahmani 6,5

Fa la solita buona guardia difensiva, chiusure con i tempi giusti e gestisce la palla con sicurezza, pericoloso come sempre sui calci piazzati.

Kim 7

Governa la zona di sua competenza, privilegiando gli amatissimi interventi di anticipo. Impressionante quando mette il turbo: un generatore di energia. Un muro.

Olivera 6,5

Quando parte, è complicato arrestarne la corsa. Sostiene sistematicamente l’azione offensiva e la sua intesa con Kvaratskhelia è buona. La fase difensiva non è impeccabile e viene disturbato da Defrel, che era in fuorigioco, in occasione del 2-1.

Anguissa 6,5

Usa il suo fisico per tenere a bada i neroverdi, prestazione totale in entrambe le fasi di gioco. Va alla conclusione senza fortuna.

(Ndombele dal 33° s.t.: Tiene bene la posizione, mette il fisico a servizio della squadra. 6)

Lobotka 7,5

Protegge, scarica, poi si smarca per ricevere di nuovo. Gestisce ogni pallone con con la solita intelligenza e calma portando a spasso gli avversari con i suoi movimenti. Recupera tantissimi palloni al limite dell’area semplicemente posizionandosi al posto giusto al momento giusto. Unico.

Elmas 6,5

Buona la prova del macedone, occupa più che degnamente la posizione del polacco, partecipa più al fraseggio che agli inserimenti rispetto alle ultime prove. Si mette al servizio della squadra. Concreto.

(Zerbin s.v.)

Politano 6

Contro la sua ex squadra vorrebbe incidere maggiormente. Qualche scambio di qualità, pochi uno contro uno. Aiuta in fase difensiva ma incide poco.

(Zielinski 6 – Rileva Politano, ma va ad occupare il ruolo di mezzala. Spezzone di partita positivo)

Osimhen 7,5

Al 26’ coglie il palo di sinistro. Al 33’, da posizione impossibile fa un gol da cineteca, scaglia una bordata alle spalle di Consigli per il 2-0. Nella ripresa divora il gol del 3-0, ma ci prova ancora. Ha uno strapotere fisico come nessuno in serie A, la difesa del Sassuolo non lo riesce a tenere quasi mai. Travolgente.

(Simeone 7 – Ancora lui. Ancora dopo pochi minuti. Il check del VAR gli strappa la gioia del gol)

Kvaratskhelia 8,5

Prestazione sontuosa, un vero incubo per la squadra di Dionisi. Ci mette dodici minuti a stappare la partita, e lo fa a modo suo, percussione centrale e fendente di destro tirando fra le gambe di Erlic, un’opera d’arte. Fenomeno.

(Lozano 6 – Buon impatto, mostrando un ottimo spirito. )

All. Spalletti 7,5

Cambia tre uomini ma il risultato è sempre un Napoli in possesso del pallino del gioco. Prestazione solida all’interno della quale spiccano le magie di due calciatori che fanno gola a tutte le big d’Europa. Ventesima vittoria stagionale, non serve aggiungere altro.

