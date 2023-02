Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, immediatamente dopo il triplice fischio fìnale, anima lo studio con la consueta spigliatezza. Serafico e tranquillo come al sempre, spiega, racconta. Non si tira certo indietro. Tiene banco, insomma.

Innanzitutto, ride alla battuta di Ciro Ferrara, che gli fa notare, nel giorno delle mille panchine tra i professionisti, quanto sia migliorato oggi il suo aspetto, rispetto alle origini di Empoli (“Beh… all’epoca avevo i capelli!!!”). Quindi, risponde all’ex terzino di Napoli e Juve, che entra maggiormente nel discorso tattico, stimolando il tecnico di Certaldo sull’atteggiamento della sua squadra, in fase di pressing e riaggressione. Scomodando addirittura il Barcellona.

“Bisogna andarci piano con quelli che sono i paragoni, perché diventa un problema. Bisogna stare calmi, molto calmi. Dobbiamo fare bene le cose che sappiamo fare. La riaggressione l’hanno fatta molto bene, hanno forza nello strappare la palla all’avversario. Grande prestazione da un punto di vista di analisi in generale. Le ultime partite le abbiamo vinte, ma c’era stata meno qualità. Stasera invece nel possesso, nella gestione delle fasi, nell’essere squadre in tutte le cose mi è sembrata superiore alle ultime e posso codificarla in una grande prestazione...”.

Soffermandosi sulle condizioni di Osimhen, l’allenatore della capolista rassicura un pò tutti: “Per quello che abbiamo valutato lì sul posto – ora i medici stanno approfondendo – non sembra niente di particolare. Soltanto un po’ di stanchezza. Non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso, fa questi strappi e non si ferma fino a che non ha ricatturato la palla. Dice che non ce la fa quasi più e fa due metri, poi quei due metri diventano duecento perché va dietro a tutti...”.

