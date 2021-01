Cagliari-Napoli e le analisi di Gattuso e Di Francesco

Bella la prestazione degli azzurri in Cagliari-Napoli, vinta per 4 a 1 con doppietta di Piotr Zielinski, goal di Hirving Lozano e rigore trasformato dal capitano Lorenzo Insigne. I partenopei hanno mostrato carattere e concretezza, a dispetto degli ultimi tre risultati.

Al termine del match nel salotto di Sky Sport hanno parlato Gennaro Gattuso ed Eusebio di Francesco.

Di Francesco: “Napoli superiore”

Il tecnico dei sardi ha commentato brevemente: “Napoli di alta qualità e con una rosa di grandi palleggiatori che hanno fatto notare la superiorità. Di sicuro l’espulsione di Lykogiannis su Lozano ci ha destabilizzati e la squadra ne ha risentito”.

Gattuso su Zielinski: “Danza sul pallone”

Ringhio invece, ha commentato Cagliari-Napoli e in particolare la prestazione di Zielinski, autore di due bellissimi goal: “Non ci sarebbe nulla da dire su Piotr. Lui danza con il pallone, ha classe; è un calciatore incredibile. Prende palla, ti punta e li ti mette in difficoltà, incredibile. Gli manca solo un po’ di lucidità negli ultimi 15 metri”.

Cagliari-Napoli e i dettagli di Ringhio

Sulla prestazione dei partenopei invece: “Sono contento per la prestazione ma al contempo anche arrabbiato. Il calo di concentrazione sul pareggio avversario si è avvertito. Sembravano una banda di ragazzini che avevano paura di prendere la palla. Siamo la squadra che crea di più in Serie A, questo non è un caso, è una questione di mentalità. Dobbiamo essere più concreti sotto porta. Sono convinto che se Zielinski non si fosse inventato quella cosa adesso staremmo parlando di un altro risultato”.

Potrebbe interessarti anche questo – Una tempesta azzurra travolge il Cagliari: 4-1 per il Napoli. Le pagelle degli azzurri

Segui PerSempreCalcio.it