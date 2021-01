Una tempesta azzurra travolge il Cagliari: 4-1 per il Napoli. Le pagelle degli azzurri.

Il Napoli torna finalmente in campo a Cagliari. La squadra di Di Francesco si presenta in un momento non certamente brillante, con 3 punti conquistati nelle ultime 5 uscite.

Un Napoli molto convincente per la maggior parte dell’incontro, i voti:

Gattuso “felice per la prestazione ma manca mentalità”

Ospina, 6: Poco poteva sul tiro ravvicinato di Joao Pedro; è stato coinvolto esclusivamente in fase di costruzione ed ha fatto, come spesso succede, bene.

Di Lorenzo, 6.5: Decisamente in ripresa dopo il meritato riposo; il terzino italiano è l’unico giocatore a non aver mai saltato una partita in questa stagione. Spinge con continuità durante il primo tempo, meno nella ripresa quando la squadra si è abbassata per i primi 15-20 minuti. E’ suo il passaggio che porta al secondo goal di Zielinski.

Maksimović, 6-: In fase di costruzione sbaglia meno del compagno, in compenso non è perfetto sul goal del pari; avere un’alternativa del suo livello è impagabile.

Manolas, 6-: Talvolta distratto con il pallone tra i piedi, la costruzione lenta del Napoli ha fatto emergere il suo grande limite; altra prestazione solida del greco (87′ Rrahmani, SV: Finalmente è arrivato l’esordio di Amir Rrahmani, la speranza è di vederlo più spesso in campo).

Mário Rui, 4.5: Probabilmente una delle peggiori partite del terzino portoghese; tanti errori in tutte le fasi del gioco, pesa sulla valutazione principalmente il goal sbagliato (87′ Faouzi Ghoulam, SV).

Bakayoko, 6.5: Quasi perfetto in fase di interdizione ed anticipo, leggermente in calo nel secondo tempo ma dimostra un’ottima condizione fisica e mentale (87′ Stanislav Lobotka, SV).

Fabián Ruiz 5+: Finalmente partecipa alla costruzione della manovra, ma è totalmente assente in fase di riconquista e perde alcuni palloni velenosi; da un calciatore dotato delle sue qualità ci si aspetta ben altro.

Zieliński, 8: Una partita semplicemente straordinaria del polacco in tutte le fasi di gioco, il migliore in campo; fondamentali entrambe le reti per il momento in cui sono arrivate. L’augurio è di assistere con continuità a prestazioni di questo livello (77′ Elmas, SV: Qualche spunto interessante del macedone, può crescere e fare molto di più).

Lozano, 7: Nel complesso non è la sua migliore partita dell’anno, nonostante ciò è perennemente un problema per le difese avversarie che non riescono a gestire le sue accelerazioni improvvise, anche oggi subisce diversi falli (uno di questi porterà all’espulsione di Lykogiannis); risolve con il terzo goal una mischia in area di rigore coadiuvato da Petagna.

Insigne, 7.5: Prestazione da vero Capitano. Realizza dal dischetto il quarto goal, ma oggi ha svariato per tutto il campo alla perfezione. Ottimo negli scambi rapidi con il compagno Zielinski, i migliori in fase di costruzione per gli azzurri, e prezioso in fase di copertura.

Petagna, 6+: Qualche errore di troppo influisce sul voto finale, ma offre una prestazione decisamente positiva; è sua la sponda per il primo goal azzurro ma risulta prezioso anche in occasione della rete di Lozano.