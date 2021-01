Napoli, quanto ha inciso la condizione fisica

Il Napoli non era una squadra di brocchi prima, non è una squadra di fenomeni adesso. Gattuso non era un allenatoraccio prima, non è Klopp adesso. La partita contro il Cagliari dimostra, ancora una volta, che nel calcio la fanno da padrone le contingenze.

In molti si rendono protagonisti di analisi che decontestualizzano i match dalla realtà, cosa che chi scrive aborra fortemente. Il Napoli di Gattuso era in difficoltà fisica negli ultimi match e ha pagato fortemente le assenze. Una volta ricaricate le batterie, nonostante le assenze permangano ancora, gli Azzurri hanno avuto la meglio grazie a una miglior condizione. Il Cagliari, dal canto suo, è tornato dalla mini-sosta non nelle migliori condizioni.

In un campionato condizionato dalla mancanza di preparazione, causa post-lockdown, è inevitabile che ci siano questi sbalzi di condizione fisica. E proprio la condizione fisica la farà da padrone fino alla fine della stagione. Con buona pace di deliranti critiche o esaltazioni tattiche che ignorano scriteriatamente il contesto situazionale. Oggi il Napoli stava semplicemente meglio e ha fatto valere la miglior qualità tecnica rispetto ai calciatori isolani. Il Cagliari è sembrato ben lontano dalla squadra coriacea e aggressiva che ha messo in difficoltà l’Inter.

Gattuso si è presentato alla Sardegna Arena con un 4-3-3 obbligato. Zielinski ha giocato vertice alto, posizione che ne premia le qualità tecniche e di inserimento. Fabian, seppur con qualche sbavatura, è riuscito a muovere il pallone con meno tocchi. Discorso simile per Bakayoko che, al netto di vari errori tecnici, è stato sempre presente, disciplinato e ha ben partecipato alle transizioni. Condizione generale migliorata che ha consentito ai terzini di svolgere entrambe le fasi e agli esterni di essere sempre nel vivo del gioco.

L’esultanza degli azzurri al goal di Zielinski: ph. da Sky Sport

Il Cagliari ha pagato le assenze in difesa e a centrocampo ed è parso troppo sfilacciato. Meriti indubbi della squadra di Gattuso, che ha giocato corta e ha portato avanti un pressing estremamente fluido. Linee di pressing che non sono state eluse praticamente mai dagli ospiti. Il gol del momentaneo pareggio degli uomini di Di Francesco, durato come un gatto in tangenziale, è stato frutto di un rimpallo e di un errore di Maksimovic. Per il resto i cagliaritani non sono riusciti ad arginare il movimento del “terzo uomo”. Terzo uomo che è arrivato spessissimo al tiro o all’assist, spesso con Zielinski o Insigne, due dei migliori in campo.

Petagna non è un attaccante da guizzo o profondità, ma è riuscito a fungere da punto di riferimento, è entrato nel primo gol di Zielinski e in quello di Lozano. L’ex SPAL riesce a fare leva con il fisico. Per essere una terza punta, svolge adeguatamente il suo dovere. Per far fronte a certi impegni, Gattuso non potrà naturalmente fare a meno di Osimhen e Mertens.

Qualcuno si chiede, improvvidamente, perché il Napoli non riesca sempre a giocare così rapido e a velocizzare il gioco. La risposta risiede, naturalmente, nell’insindacabile legge della condizione fisica. Per vincere certe gare in cui non sei al top, servono naturalmente i migliori. In tal senso, i rientri di Osimhen e Mertens saranno manna dal cielo. Dal canto suo, Di Francesco necessita invece di Nainggolan, elemento dotato di tecnica e fosforo per rinvigorire un reparto nevralgico che si è fatto oggi travolgere.