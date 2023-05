Napoli-Inter 3-1, LE PAGELLE: Dominio azzurro al Maradona. Di Lorenzo fenomenale!

Le pagelle di Napoli-Inter 3-1, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023.

MERET 6 – In campo quasi da spettatore, incolpevole sulla rete subita.

DI LORENZO 8 – Il capitano ha fatto la solita partita di qualità, di lotta, da leader. Il gol è un capolavoro che suggella una stagione da assoluto protagonista: la ciliegina sulla torta.

RRAHMANI 6,5 – Guida con ordine una difesa quasi mai sotto stress.

KIM 7,5 – Altra prestazione importante del difensore sudcoreano. Vince tutti i corpo a corpo con Lukaku, che finché si trova il sudcoreano davanti combina pochissimo. Accorcia con coraggio sugli attaccanti dell’Inter e alza i ritmi anche quando la squadra è compassata. Quando esce dal campo il “Maradona” gli tributa una meritata standing ovation.

Dal 74’ JUAN JESUS 4,5 – Clamorosa dormita nell’occasione del gol del belga.

OLIVERA 6 – Spinge con moderazione, senza creare particolari problemi alla difesa dell’Inter.

ANGUISSA 7 – Segna un bel gol, come un attaccante consumato, girandosi dentro l’area di rigore e tirando fortissimo. Già nel primo tempo era stato il più pericoloso, i suoi inserimenti senza palla fanno la differenza. Grande prestazione. Suggella, anche lui come Di Lorenzo, una stagione da uomo chiave di questa squadra.

LOBOTKA 6,5 – Detta i ritmi in mezzo al campo con la consueta precisione da metronomo.

ZIELINSKI 7 – Gestisce molto bene tanti palloni critici in mezzo al campo e trova il varco giusto per servire l’assist ad Anguissa.

Dall’83’ GAETANO 6,5 – C’è gloria anche per lui con il tocco sotto in pieno recupero che chiude la festa del Napoli.

ELMAS 6,5 – E’ il jolly di questa stagione per Spalletti. Schierato titolare al posto di Politano, svolge un buon lavoro sia in fase di attacco che di difesa.

Dal 70’ Giacomo RASPADORI 6,5 – Buon impatto con la gara, porta un po’ di freschezza là davanti.

OSIMHEN 6 – A lungo la difesa dell’Inter si chiude a riccio, concedendogli davvero pochissimo. Lui ci prova, ma è ben contenuto.

Dal 69’ SIMEONE 6,5 – Buon impatto anche il suo: c’è l’assist per il gol di Gaetano.

KVARATSKHELIA 6,5 – Costantemente sotto raddoppio, trova comunque il modo di lasciare lì in più di un’occasione Bellanova.

Dall’83’ POLITANO – sv.

All. SPALLETTI 7 – Il Napoli scende in campo concentrato e fa la solita partita con possesso e controllo del gioco. La ricetta che quest’anno ne ha fatta una delle migliori squadre d’Europa, certamente dentro la Top5 (se non Top3). Nonostante il pareggio nel finale di Lukaku, la sua squadra domina l’Inter, finalista di Champions League, come se fosse un’amichevole. La sua decisione di sostituire Osimhen dimostra che la prestazione in campo è più importante dei record personali.

