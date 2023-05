Foschi: “Accardi? Possiede una qualità in più rispetto a Giuntoli”

L’ex DS del Palermo ha inoltre evidenziato lo status attuale dei contatti tra il Napoli e il dirigente dell’Empoli

L’ex dirigente del Palermo Rino Foschi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente del club toscano viene accostato con insistenza al Napoli dove potrebbe lasciare Giuntoli.

“Conosco Accardi molto bene avendolo avuto come giocatore a Palermo nel 2002. Da giocatore si è espresso ad alti livelli. Io lo vendetti a cifre importanti alla Samp che all’epoca aveva come DS Marotta. Lì Accardi cominciò ad aggiornarsi per la futura carriera dirigenziale e proseguì ad Empoli prima sotto la guida di un altro e poi rivestendo il ruolo. Sono rimasto in contatto e spesso lo vado a trovare come successo ad Empoli lo scorso anno in occasione della vittoria in casa contro il Napoli. Allora aveva già alcune offerte ma a lui non interessava: rimaneva ben saldo con la mente soltanto rivolta all’obiettivo salvezza del club toscano. Futuro all’ombra del Vesuvio per lui? Io mi auguro che accada ma questo accadrà soltanto nel caso di un addio di Giuntoli e spero che quest’ultima cosa non accasa. A quanto mi risulta Accardi non ha avuto molti contatti con il Napoli. Con lui comunque la società partenopea avvierebbe senz’altro un buon progetto. E devo dire inoltre che Accardi ha anche una qualità in più rispetto a Giuntoli: la grande capacità di saper familiarizzare con lo spogliatoio e con gli allenatori“.

