Calciomercato: Samardzic-Napoli si può! Accordo quadriennale con il centrocampista dell’Udinese

Il Napoli si muove sul mercato e avrebbe già individuato alcuni colpi in vista della prossima stagione. Il club azzurro necessita di rinforzi a centrocampo per via delle probabili cessioni di Ndombele, Gaetano e Demme. A tal proposito secondo La Repubblica, il Napoli e l’Udinese sarebbero ad un passo dall’accordo per Lazar Samardzic, centrocampista dei bianconeri, sulla base di una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Con il giocatore trovato accordo per un quadriennale.

Il quotidiano riferisce quanto segue: “Il 21enne centrocampista piace molto al tecnico Luciano Spalletti e alla dirigenza: per questo, vista la pericolosa concorrenza della Premier League, il club vuole fare in fretta e chiudere la trattativa per una cifra poco superiore ai 15 milioni di euro. Serbo, classe 2002, da mesi ha sposato il progetto Napoli trovando un accordo quadriennale”.

Vedremo se tali voci saranno confermate, ma c’è la sensazione che la trattativa sia davvero a buon punto.

Fonte La Repubblica

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati