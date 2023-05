Bargiggia: Ultimo affare per il Napoli, chiuso da Giuntoli.

Bargiggia: Ultimo affare chiuso da Giuntoli.

Così si è espresso l’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione Il processo su 7gold.

Dando di fatto due notizie, primo che il DS azzurro lascerà i partenopei, secondo che il mercato campano attualmente, non è portato avanti da lui.

In realtà è previsto per la prossima settimana un incontro, tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. I due dovranno definire la situazione, soprattutto quella contrattuale, che vede il direttore sportivo legato al Napoli, per un altro anno.

Queste le parole di Bargiggia nel corso della trasmissione:

“Cristiano Giuntoli ha chiuso l’ultima operazione con il Napoli, con il rinnovo di Amir Rrahmani a 2,2 milioni di euro, per le prossime quattro stagioni. La palla ora passa a De Laurentiis, che dovrà ratificare l’accordo raggiunto, con l’ex Verona”

Si è parlato ovviamente anche di mercato, sia in entrata che in uscita. Con alcune questioni in particolare, che tengono banco in queste ore. Paolo Bargiggia ha idee chiare a proposito:

“Il Napoli ha provato ad eliminare la clausola, per Kim. Ma l’entourage ha detto di no, il sud coreano è destinato alla Premier League”

Sembrerebbe infatti, che il Manchester United, sia intenzionato a pagare la clausola. Poi il massimo esperto di mercato, si è espresso anche su possibili arrivi:

“Kamada piace da tempo al Napoli. L’entourage del calciatore, però, chiede quattro milioni di ingaggio a stagione, con commissioni altissime. Si va ben oltre il tetto di ingaggi, della società partenopea, sul calciatore c’è il forte interesse, anche del Milan”

Tra l’altro, quella prossima, dovrebbe essere l’ultima sessione di mercato, con commissioni libere. L’UEFA vuole regolamentare questa situazione, inserendo dei parametri. Ovviamente i procuratori, cercheranno di monetizzare al massimo, durante questo mercato estivo.

Per sostituire Giuntoli, il nome in pole è quello di Pietro Accardi. L’Empoli non vorrebbe privarsene, molto dipenderà dalle intenzioni del DS. Non è l’unico nome in lizza, c’è anche la soluzione in casa, con Ciro Polito, attualmente in forza al Bari. Qualche possibilità anche per Sartori del Bologna, che già in passato piaceva a De Laurentiis. Attualmente ha un contratto con la società felsinea, difficile possa liberarsi.

Per sostituire Kim piace molto Kevin Danso. Austriaco di origini ghanesi, classe 1998, attualmente al Lens. Fisico imponente per 190 cm, ottimo marcatore dai piedi buoni. Se il Napoli riuscisse a muoversi in anticipo, rispetto alla concorrenza, può concludere la trattativa per una somma ragionevole, intorno ai 15 milioni di euro.

Prima di dare il via alle trattative, chiaro però, che il club azzurro, dovrà avere due certezze: allenatore e direttore sportivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati