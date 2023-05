Di Lorenzo, l’agente: “Vi rivelo la volontà del capitano. Giuntoli e Spalletti? Vi dico la mia. Su Politano e Mario Rui…”

Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul futuro dei propri assistiti

Mario Giuffredi,agente dei calciatori Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul futuro dei propri assistiti.

Di Lorenzo, l’agente sul futuro del capitano, Politano e Mario Rui

“È uno scudetto anche mio? Mi sento campione d’Italia da tifoso e da cittadino napoletano, innanzitutto. Poi certo ho avuto l’opportunità di vivere la quotidianità dei calciatori, vivendo con loro le emozioni e il percorso che ha condotto di vincere il campionato. Mario Rui nel suo tragitto a Napoli ha avuto tanti momenti difficili, ha subito critiche spesso ingiuste, alla fine con il lavoro suo ha dimostrato di essere da Napoli, ci teneva molto a fare bene con gli azzurri. Lo stesso dicasi per Politano, che ha disputato un grande stagione dopo qualche incertezza sul futuro dell’estate scorsa.

Di Lorenzo a vita col Napoli? Sino al 4 giugno non parleremo di contratti e di altro, lo faremo dopo.

Il capitano è stato elogiato pubblicamente da De Laurentiis? Giovanni ha dimostrato di essere uno dei terzini più forti d’Europa, un leader silenzioso e indiscutibile dello spogliatoio, un ragazzo intelligente, le parole del presidente fanno sempre molto piacere, la volontà del ragazzo è di restare, contiamo che le parole del presidente si tramutino in fatti.

Il Napoli ha un’opzione di rinnovo sino al 2025 per Politano? Credo di sì, ma il contratto non è stato sottoscritto da me non essendo all’epoca il suo agente.

Resteranno tutti e tre gli assistiti? Da parte nostra c’è la volontà di restare, dovremo verificare insieme a presidente e allenatore, a bocce ferme, se c’è anche la loro.

Giuntoli via? Mi auguro che non vada via, da tifoso, da addetto ai lavori e da amico. Cristiano è una risorsa umana di grandissimo livello per il Napoli, se dovesse andare via il club perderà tanto, anche se c’è da stare tranquilli perché il Napoli è in ottime mani, quelle del presidente.

Spalletti? Ha dimostrato di essere un grande allenatore e un grande leader, meriterebbe anche di essere gratificato e di essere confermato per quello che ha fatto. Poi penso che si incontrerà con De Laurentiis per discutere di tante cose”.

