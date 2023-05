Cobolli Gigli: “Giuntoli-Juve? Ho un dubbio su De Laurentiis…”

Le dichiarazioni dell’ex presidente del club bianconero durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Quest’oggi Cobolli Gigli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex presidente della Juventus ha rilasciato alcune parole su Giuntoli, obiettivo dei bianconeri come direttore sportivo.

Cobolli Gigli: “Giuntoli ottimo ds, ma ho un dubbio…“

“Grande stima per ciò che ha fatto al Napoli, ma con… De Laurentiis. Ha contribuito alla grande nel procedimento di ‘svecchiamento’ del Napoli con l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi. Affidare la panchina ad un allenatore super cazzuto come Spalletti, il quale ha fatto anche meglio di ciò che avrebbe dovuto… Ha coronato i risultati positivi raggiunti all’estero. Giuntoli ha fatto ottime cose, ma che possa essere lasciato libero gratuitamente da De Laurentiis è complicato“.

Vittoria del Napoli potrebbe aprire un nuovo mondo del calcio?

“L’acquisto di Ronaldo ha creato una serie di problematiche serie per la Juve. Anche perdere Marotta è stato un colpo pesante per il club. Il Napoli comunque ha dimostrato di poter vincere anche in questo modo“.

