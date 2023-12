De Laurentiis: “Chiedo scusa ai tifosi! Mi assumo tutta la responsabilità. Rimedieremo col mercato! Dico una cosa a Rocchi e Gravina…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza ed ha commentato la partita di campionato pareggiata con il Monza al Maradona:

Dopo gli auguri di circostanza, il presidente del Napoli parte con il suo discorso (non sono previste domande da parte della stampa):

“Mi assumo tutte le responsabilità, la colpa è esclusivamente mia. Sono dispiaciuto per i napoletani, mi scuso…

“Mi assumo tutte le responsabilità, la colpa è esclusivamente mia. Sono dispiaciuto per i napoletani, mi scuso tanto. Ma il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato per attivarci. Quando tornerò dalla semifinale di Supercoppa, faremo una bella cena e racconterò il mio punto di vista. Avete pagine da riempire e Radio attraverso cui parlare, ognuno deve dire la propria per vendere più copie. Ma il tifoso va tutelato, al tifoso deve essere raccontata la verità. Prego Gravina e Rocchi per dare un senso di spettacolarità un calcio simile. Non c’è equità nel distribuire i cartellini in ambo le parti, è una costante. Ma non voglio parlare di arbitraggio a sfavore, ma ci sono stati comportamenti simili anche verso altre squadre. Caro Rocchi non può permettere a Palladino e Mazzarri di espellerli. Questo non è calcio, ler essere rispettabile bisogna estrarre un rosso? L’arbitro risponda ad un principio di equità, dovrebbero i direttori di gioco allenarsi maggiormente o forse sostituirli nel corso della gara. Rinnovo gli auguri di Natale, ci rivediamo il 25/25 di gennaio”.

