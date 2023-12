19 punti meno dello scorso anno.

Il Monza non vince a Napoli.

Questa è la sola notizia positiva.

Meret, il più criticato del Napoli 5.1, para il rigore per altro pessimo di Pessina e per paradosso guadagna un punto.

Espulso Mazzarri. Mette Simeone al posto di Lobotka a 9 minuti dalla fine ed è il perfetto esempio di cosa è questo Napoli.

Farraginoso.

Nervoso ed inconcludente.

Disorganizzato.

Mazzarri va onestamente “bocciato” con serietà e pulizia critica.

Si spinge in avanti per un tasso tecnico superiore ma senza una manovra degna di questo nome.

25 tiri, 9 verso la porta.

Di Gregorio sugli scudi ma nessuno dei tiri è veramente pericoloso.

Il Monza perde l’occasione di sbancare il Maradona. Probabilmente si accontenta. Probabilmente per timore riverenziale. È pur sempre casa dei campioni d’Italia.

Espulso anche un nervoso Palladino ma ne ha tutte le ragioni. Il tecnico di Mugnano di Napoli, si gioca tanto in questa occasione.

Autostima e Misura.

Ottima figura per Palladino. Pronto per un futuro da big.

Il Napoli?

Serve una infinita chiarezza. La questione è certamente mentale ma i limiti tecnici stanno

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati