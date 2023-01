Plusvalenze o illeciti. Gli avvocati blindano il Napoli

Plusvalenze o illeciti, la cosa conta relativamente poco. Chiarisco il concetto. La questione legale è delegata agli organi competenti, i tempi sono non pronosticabili e a noi non resta che tracciare una semplice considerazione sul momento e sul calcio italiano. Business oltre ogni regola. Il mercato non transige. Il carrozzone viaggia sull’orlo della legalità e lo sport ha leggi tutte sue.

Per ora paga la Juventus.

Paga in punti di penalizzazione, all’interno del campionato in corso e a quanto pare anche in materia finanziaria amministrativa. Campionato nuovo. Campionato per alcuni falsato per altri reso regolare. Ognuno ha la sua idea. Naturalmente a seconda del proprio tifo. Ammende, multe, penalità, termini della legge finanziaria troppo complessa da tradurre.

Il Napoli deve affrontare il caso Osimhen. Gli avvocati interpellati, garantiscono De Laurentiis e la sua società. Quantomeno lo fanno leggendo gli incartamenti esistenti. Nessuno può seriamente dire se il Napoli è davvero riparato. La giustizia sportiva ha regole, tempi e verifiche difficilmente comprensibili ancor peggio di quella “reale”.

Il Napoli intanto dovrà sostenere con attenzione ed intelligenza questo peso e questo pensiero.

Nei prossimi giorni capiremo meglio e di più. Per il momento il polverone continua a sollevare dubbi e chiede spiegazioni chiare.

Serve al calcio, serve ai tifosi. Tutti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati