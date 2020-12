Giudice (economista): “Il club non può più rinviare la questione stadio”

A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “Vincere è importante nel lungo periodo, perché crea il seguito di tifosi anche nell’alveo dei social. Una qualificazione in Champions ti porta un ritorno immediato. Passività del bilancio del Napoli: normalmente la stagione si chiude al 30 giugno ed anche i ricavi sono scavallati, oltre ai costi sul bilancio 20-21. Il Napoli è gestito bene, ha realizzato più di 100 milioni di utili. Ma, nel bilancio pesano sempre troppo le plusvalenze, la caratteristica del Napoli di questi anni. Non ha stadio ed incassi da stadio come altri club importanti. Il Napoli ricava circa 20 milioni dallo stadio: meno di Juve, Inter, Milan e Roma. I ricavi da sponsor non sono eccezionali e deve colmare con la Champions e con il trading di calciatori. Gli effetti del Covid sono stati limitati, il prossimo bilancio senza Champions sarà sfidante. Non ci sono incassi delle gare, le tv stanno facendo un po’ di storie per tutti ed il Napoli dipenderà dal calciomercato. Il Napoli ha la terza rosa per valore dopo Juve ed Inter: sarà difficile per tutti anche per il Napoli, ma non è un bilancio da strapparsi i capelli. Il Napoli ha colmato con plusvalenze da 85 milioni, ma il club deve affrontare il discorso sullo stadio”.