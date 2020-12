Centro Storico Napoli, Comune: avviato Contratto Istituzionale per 90 milioni

Avviato il Contratto Istituzionale di Sviluppo tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, che prevede il finanziamento di 90 milioni di euro per interventi di valorizzazione nel Centro Storico di Napoli.

Nel pomeriggio, a Roma presso la sede del Mibac,il Sindaco Luigi de Magistris (nella foto) ha sottoscritto, in presenza, il Contratto Interistituzionale di Sviluppo (Cis), che è stato firmato dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Interno/Prefettura di Napoli, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana, da INVITALIA, oltre che chiaramente dal Comune di Napoli attraverso il suo primo cittadino che era assistito dall’Assessore all’Urbanistica Carmine Piscopo e dal Direttore Operativo Area Tecnica Massimo Santoro.

Si entra così nella fase operativa del Programma. I progetti ammessi al finanziamento investono un ampio territorio del centro storico di Napoli, dal quartiere Sanità, all’area dei Vergini, a Montesanto, e riguardano:

1) Interventi di completamento, valorizzazione e rifunzionalizzazione dei Beni Monumentali e del Patrimonio Storico- Artistico, per finalità culturali, turistiche e sociali.

2) Interventi finalizzati alla realizzazione di spazi da destinare ad attività e servizi per fini culturali, di formazione e di promozione artistica;

3) Interventi finalizzati alla realizzazione di spazi da destinare ad attività e servizi per fini sociali, associazionistici, di co-working e di accoglienza, anche per studenti e turisti;

4) Interventi infrastrutturali per il miglioramento dell’accessibilità, dell’accoglienza, messa in sicurezza e della fruizione sostenibile.

Tra i principali progetti finanziati:

– Interventi complementari al Grande Progetto centro storico di Napoli-sito UNESCO (20mln di euro)

– il restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli (10mln di euro)

– Il Parcheggio per bus turistici presso l’Ex deposito del Garittone (3,2mln di euro)

– Progetto di ristrutturazione “Palazzo Penne” (10mln di euro)

– Progetto Territoriale integrato per la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità (12,2mln di euro)

– Complesso di via Cristallini 73 (1mln di euro)

– Complesso della SS.Trinità delle Monache (Ex Ospedale Militare) quale Community Hub (6mln di euro)

– Complesso monumentale SS. Annunziata (8mln di euro)

– il Restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Convento delle Cappuccinelle (7,5mln di euro)