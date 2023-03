De Laurentiis in America. La tourneé Estiva

Il Napoli di De Laurentiis alla notte degli Oscar. Il meraviglioso film “Napoli 5.0 del 2023” candidato alla prima visione internazionale anzi mondiale. Il successo napoletano in salsa europea è all’ordine del giorno delle tournee estive. Poche tappe ancora in Italia, 3 ci auguriamo in Europa e poi sarà America. Un’estate in tourneé. Il Napoli 5.0 si candida agli Oscar. Tourneé da campioni in terra a stelle e strisce. A breve, sarà tempo di raccolto. Dopo circa 20 anni di semina, l’azienda di De Laurentiis è pronta a raccogliere i frutti. L’imprenditoria italiana, Napoletana, in questo caso, corre in America a far show e profitti. Il calcio è pur sempre spettacolo e soldi. Vincere apre porte e teatri. Gli emigrati, i Napoletani all’estero, in America in particolar modo, spingono e chiedono. Portare lo show dall’altra parte del mondo. I rumors degli organizzatori dicono che anche il Toronto di Insigne sarà avversario amichevole di Spalletti campione d’Italia. Si chiude un cerchio. Un cerchio di fuoco stile circo. Show e profitto. Il successo di De Laurentiis e della sua strategia politico aziendale avrà testimonianza degli States dove il presidente è già ben inserito.

Show e profitto per chi fa Azienda resta la faccia “semi nascosta” del sentimento da pallone. Il tifoso mette passione e desiderio, l’azienda fa profitto. È la più antica e redditizia forma di guadagno ma serve gran competenza e spessore strategico. De Laurentiis vincerà, non sarà amato ma avrà portato il nome del Napoli in giro per il mondo. Tourneé internazionale. Il Napoli 5.0 in America.

