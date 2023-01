Napoli, nuovo sponsor: dietro la maglia c’è Upbit

Con un twitt sul profilo ufficiale della società, il Napoli ha annunciato una nuova partnership commerciale con la Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana. Da oggi, dunque, comparirà sul retro della maglia azzurra il marchio Upbit, una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo.

Queste le prime dichiarazioni di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer: “Siamo entusiasti di aver raggiunto un accordo con l’azienda sudcoreana Dunamu, leader del settore e azienda in rapida crescita nel mercato asiatico. La partnership certifica l’unione di due realtà in forte espansione nei rispettivi settori, a sottolineare la volontà di sviluppare un progetto al cui centro ci siano innovazione e tecnologia. L’accordo conferma inoltre l’attenzione del club per i mercati internazionali e per le tecnologie più avanzate, nell’ottica di migliorare costantemente il nostro brand a livello globale. Siamo lieti di accogliere Upbit all’interno della nostra famiglia e siamo impazienti di lavorare insieme per espandere la nostra presenza in Corea del Sud”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Scopri che arbitrerà Inter-Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati