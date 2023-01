Marolda: “Saviano? Penso a quello che diceva Diego…”

Ciccio Marolda, decano del giornalismo napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Spero in un anno sereno, in un anno azzurro. Saviano dice che teme il potentato del nord? Ecco, volevo iniziare l’anno serenamente e ora mi coinvolgi in questo discorso. Io non ho condivido nulla di quello che ha detto Saviano. Da questo punto di vista sono maradoniano.

Diego disse in un’intervista: “Non diamo agli altri la colpa di quello che non siamo capaci di fare”.

Io non sono complottista, il Napoli ha perso qualche scudetto in passato? Al di là dei nemici occulti è il campo a decidere le sorti di un campionato. Non c’è nessuno che potrà rubare lo scudetto al Napoli se la squadra continua a esprimersi su questi livelli”.

