SuperCoppa Italiana, Mazzarri pronto alla sfida alla Fiorentina: le parole del tecnico

Il Napoli campione d’Italia affronterà la Fiorentina in SuperCoppa Italiana in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 in Arabia Saudita). I partenopei ha bisogno di una vittoria per cancellare definitivamente il periodo negativo e dare una prima gioia stagionale ai tifosi. La rosa allenata da Vincenzo Italiano è una squadra tosta che ha dato filo da torcere a tutte le big in questa prima parte di stagione. Il Napoli quindi non deve sottovalutare la situazione e non dare per scontato le azioni più semplici in fase di costruzione. Rispetto alla sfida in campionato dello scorso ottobre sono cambiate diverse cose e il Napoli adesso sembra essere leggermente meglio messo in campo.

NAPOLI CALCIO NELLA FOTO: PRIMO ALLENAMENTO WALTER MAZZARRI

In conferenza stampa Walter Mazzarri ha presentato la sfida tra il Napoli e la Fiorentina, match valido per la semifinale di SuperCoppa Italiana, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Cerco di inculcare questa mentalità anche ai ragazzi, che vengono distratti dal mercato. A parte il Torino, le altre partite le abbiamo fatte bene ma non abbiamo raccolto e avevamo perso la fiducia. L’ultima vittoria ci ha dato morale in vista delle prossime partite. Cajuste dovrebbe provare e può farcela, Zielinski sta meglio. Demme invece ha avuto uno stiramento al gemello, non una cosa grave ma non penso sarà a disposizione, è difficile. La finale contro la Juve a Pechino nel 2012? Fu una finale particolare, lasciamo stare, non pensiamo al passato, è una storia diversa questa e il Napoli è diverso, ha fatto passi da gigante ed è stabilmente in Europa, pensiamo a domani. Veniamo da un momento un po’ altalenante, dobbiamo giocare con la serenità che i ragazzi avevano pochi mesi fa”.

