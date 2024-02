ULTIM’ORA Napoli: Ngonge da valutare, Ma Calzona puo’ sorridere per un’ altro recupero…

Il Napoli, contro il Cagliari di Claudio Ranieri, cercherà di conquistare tre punti di capitale importanza nella lotta per un posto alla qualificazione nella prossima edizione della Champions League. Intanto arrivano notizie incoraggianti dall’allenamento tenuto dalla compagine azzurra in quel di Castel Volturno. Dopo aver lavorato solo in palestra ieri, oggi Victor Osimhen è tornato in gruppo ed è da considerare dunque abile e arruolabile per la trasferta di Cagliari. Di seguito il report della SSC Napoli dal Konami Training Center:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo”.

