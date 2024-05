Napoli in silenzio stampa: offesa per tutti

Se esiste un modo di perdere “peggio”, il Napoli lo conosce.

Se esiste un modo di “maltrattare” il pallone peggio di quanto fatto, il Napoli sa come fare.

Napoli – Bologna 0-2.

Bologna in Champions, Napoli fuori da ogni frazione d’Europa e silenzio stampa.

Se già prima, il Napoli imponeva una sola e secca domanda, senza possibilità di replica, questa volta a ben pensato di zittirsi completamente.

Auto censura e bavaglio. Per “vergogna” si spera.

Per organizzare una sacrosanta e doverosa replica.

Onestamente difficile, anzi impossibile che chi gestisce il club senta questo dovere.

Se esiste un modo per perdere due volte, il Napoli è capace di farlo.

Se esiste un baratro, il Napoli, riesce a scavarsi un buco più profondo.

Ci stupisce ancor più questo silenzio.

Ci stupisce e ci offende.

In questi casi, se non può il presidente, se non si ha fiducia dei managers e dell’allenatore, si manda davanti ai microfoni il capitano.

Magari con un foglio già scritto.

Si chiede scusa e ci si ritira in buon ordine.

Nulla di tutto ciò.

Si perde due volte.

Pedagogista dello Sport