E se “tre” fosse il numero perfetto? Calzona ci fa affidamento

Per sottrarsi al caos generato da una stagione pessima, il Napoli ha deciso di percorrere una strada tradizionale, nel microcosmo pallonaro. Ovvero, esonerare l’allenatore. Sperando che questa volta il tre – Francesco Calzona – rappresenti il numero perfetto, come postulato dalla scuola pitagorica, il movimento filosofico e scientifico fondata a Crotone da Pitagora nel I secolo avanti Cristo.

Se all’ombra del Vesuvio hanno scelto l’ennesimo “ritorno” per provare a salvare un’annata finora abbastanza problematica vuol dire che la proprietà sta ammettendo (implicitamente…) come la situazione sia un po’ sfuggita di mano. Il fatto che De Laurentiis abbia fallito platealmente il post scudetto è sotto gli occhi di tutti. Altrimenti non sarebbe stato necessario assumere addirittura un terzo allenatore. Vero campanello d’allarme per la dissonanza tra i principi voluti da chi era accomodato in panchina e gli uomini che scendono poi effettivamente in campo.

Ma se la gestione Mazzarri ha prodotto effetti opposti a quelli immaginati dal presidente, se non persino peggiori, la gara col Barcellona sembra aver già fatto intravedere qualcosa di diverso. Almeno dal punto di vista dell’atteggiamento, decisamente più propositivo rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. Chiaro che prendere il calcio del toscano, l’innegabile mancanza di modernità che lo caratterizza, come simbolo del grigiore attuale, è un argomento in malafede, o quantomeno pretestuoso. Evidente, al contempo, che Calzona abbia cercato altre soluzioni per trovare il modo di rendere la squadra efficace offensivamente e allo stesso tempo sicura in fase difensiva.

A Cagliari con rinnovato entusiasmo

Ovviamente, dare intensità senza smarrire distanze ed equilibri presuppone una discreta dose di concentrazione. Un bottone che nessun tecnico può premere a piacimento. Occorre essere credibili agli occhi del gruppo. Una qualità che si ottiene esclusivamente attraverso il lavora quotidiano. Ecco perché questi giorni a Castelvolturno, in cui gli azzurri hanno preparato la gara contro il Cagliari, potrebbero essere fondamentali per convincere i giocatori a cambiare i loro comportamenti. In troppi, infatti, nell’arco della stagione, hanno palesato una certa noncuranza nei confronti di tutto quello che accadeva in campo e dentro lo spogliatoio. Così da rendere il contesto partenopeo poco competitivo.

Pur andando sicuramente a scartamento ridotto, il Napoli è stato tenuto a galla dalla qualità dei singoli. Che spesso ha agito da rete di sicurezza, prendendo il sopravvento sul collettivo. Detto questo, adesso si deve fare molto meglio. Con ogni probabilità, quindi, domani pomeriggio qualche accorgimento Calzona vorrà farlo, per favorire una maggiore scorrevolezza dei flussi di gioco. Specialmente se vuole dimostrare che le vecchie paure sono ormai (quasi…) superate. Ricorrendo a uno strumento riconoscibile a chiunque, dalle parti di Castelvolturno: il 4-3-3.

Ma i moduli restano soltanto numeri se non vengono interpretati con intelligenza e applicazione. In questo scenario, dunque, è prevedibile che in Sardegna gli azzurri tenteranno di muoversi come un organismo unico, funzionale a tenere le linee strette e corte, pur dovendo scivolare lateralmente o scalare per adattarsi al possesso degli avversari. Il secondo tempo contro il Barça, nonché il rinnovato vigore espresso negli ultimi quindici minuti (recupero compreso…), rappresenta un segnale emblematico. E cioè che i Campioni d’Italia vogliono nuovamente imporre la loro filosofia con impressionante naturalezza, piuttosto che limitarsi a reagire confusamente alle giocate altrui.

Insomma, De Laurentiis ha finito le opzioni per salvare una stagione che altrimenti potrebbe lasciare in bocca il gusto della occasione mancata. Cambiare ancora “manico” era l’ultima speranza per ritrovare il filo del discoro interrotto con la dipartita di Spalletti. Giusto per togliersi l’ultimo dubbio che qualcosa possa ancora funzionare.

