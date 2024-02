Calzona- Squadra: Queste le regole dopo il Faccia a Faccia! Una modalità forse mancata al Napoli di quest’ anno e che il tecnico calabrese ha ripristinato con forza, dopo un lungo colloquio, durante l’allenamento in vista della delicata sfida di Cagliari, avuto con i suoi ragazzi

Si potrebbe definire una vera e propria Guida di comportamento che deve essere rispettata e dalla quale nessuno del gruppo dovrà esimersi, altrimenti i provvedimenti che verranno presi, per i trasgressori, saranno di severa azione punitiva e dimostrativa.

Dunque, basta con musi lunghi, insofferenza e contestazioni, il tecnico pretende e tanto dai suoi ragazzi, ed ha fatto capire che il suo modo di intendere il calcio passa attraverso la coerenza, la correttezza, ma soprattutto la meritocrazia.

In pratica a Kvara, reazione scomposta contro il Barça al momento del cambio, non è piaciuta al C.t. della Slovacchia, e come ad altri, non sarà consentito di protestare ad una possibile decisione in tal senso. Non solo per mancanza di rispetto verso il tecnico, ma anche verso il compagno che entra al suo posto!

Domani il debutto in campionato del neo tecnico, a tempo, Francesco Calzona, che cassa in via definitiva gli alibi dei calciatori, mettendoli d’ avanti alle proprie responsabilità, a partire proprio dalla gara della Sardegna Arena, dove il Napoli non può più sbagliare! Ma soprattutto, deve cominciare a correre e far punti, visto che comunque i soldini sul conto corrente arrivano ugualmente, e se non lo si vuol fare per il Presidente, si ricordassero, mostrando determinazione, dell’affetto e dell’amore che ogni secondo vi da’ questa gente!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati