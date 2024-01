Napoli all in su Buongiorno.

Il presidente De Laurentiis ha annunciato, nelle ultime ore, che farà altri due colpi di mercato, dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traore e Ngonge’.

Il ruolo che più necessita di rinforzi è sicuramente, quello del centrale difensivo. Il nome suggerito da Mazzarri a De Laurentiis è quello di Buongiorno.

Sul difensore della Nazionale, ci sono diverse squadre interessate, tra cui Milan e Bayern Monaco.

Cairo non vorrebbe privarsene prima di Giugno, quando potrebbe aprire un’asta.

Al Napoli però, il difensore serve adesso, De Laurentiis è disposto a puntare tutto sul centrale granata. L’ultima offerta degli azzurri parla di 25 milioni di euro, più l’intero cartellino di Ostigard.

Risposta ufficiale non è arrivata, la trattativa resta complicata, soprattutto per la volontà del calciatore. Buongiorno preferirebbe il Milan, ma l’operazione con i rossoneri è più complicata.

Forte del suo tesoretto, il Napoli comunque, non resterà con le mani in mano, si monitorano Nehuen Perez e Theate. L’ex Bologna piace, anche se la stagione in Francia, con il Rennes non sta andando benissimo.

Nelle ultime ore è emerso anche un altro nome, o più una suggestione, quello di Boateng, attualmente svincolato. Si parla di Jerome, il difensore tedesco è fermo dal 30 Giugno, nonostante vanti sicuramente una grande esperienza.

Di certo un difensore arriverà, visti i due acquisti promessi dal Patron De Laurentiis. Il sogno e la prima scelta porta a Buongiorno, l’operazione non è semplice, ma da qui alla chiusura del mercato, tutto può essere ribaltato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati