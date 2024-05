Mercato Napoli: Manna consegna il tema d’…Italiano! E Non Solo. Manca solo il tweet presidenziale, una volta si diceva una pura formalità, e Giovanni Manna sarà il nuovo DS del Napoli fino al 2029! Il giovane manager, di origine Lucana, è cresciuto alla Juventus sotto la guida di Paratici e Cherubin prima, e Calvo e Giuntoli poi, ed e stato il creatore della Next Geni (Juve under 23) oggi ai play off di Serie C e buone probabilità di promozione nella cadetteria, a tal proposito sembra che anche il club azzurro sia orientato in tal senso, sfornando giovani di prospettiva che si sono messi in luce proprio in questa stagione nel club bianconero (Fagioli, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rovella, Illing)

Un curriculum di tutto rispetto, ma certamente da testare in una realtà completamente diversa dove l’attività’ lo vedrà operare dalle fondamenta, partendo dal tecnico, fino al rinforzamento, se non ad un ribaltone totale, della rosa che, visto lo scorso campionato, ha assoluto bisogno di un restyling con calciatori determinati e vogliosi di far parte del progetto Napoli.

Mercato Napoli: Manna con Carta Bianca…Oppure mezza figura?

Chiaramente la giovane età, 36 anni, e la poca cassa di risonanza del giovane manager Lucano, non danno quella scossa che i tifosi vorrebbero palpare, ma la cosa certa è che ha cominciato dalla gavetta, dal 2009 al 2013 talent scout nel calcio dilettantistico, poi approda al Forlì come club manager nella stagione 2013/14. Ma la vera, un retroscena poco conosciuto, fortuna del giovane manager fu l’approdo al Lugano nella stagione 2015 dove trova il suo mentore, Zdenek Zeman. L’allenatore boemo vede in lui un vero talento inespresso, a tal punto da farlo diventare un vero e proprio punto di riferimento per i suoi calciatori, e grazie all’ intuizione del tecnico, Manna ottenne i gradi di uomo di fiducia del Boemo, imposto anche al club svizzero da Zeman! Ed anche se le strade poi si separarono, il giovane manager continuò il suo lavoro raggiungendo anche l’Europa League con il club Ticino. Anni dopo approdò al club bianconero ed i risultati sono alla vista di tutti.

Dopo i confetti però vengono fuori i difetti, infatti sulla strada del manager Lucano vi ‘e’ uno scoglio ancor tutto da decifrare. È chiaro che i matrimoni si fanno in due, e nel caso specifico, l’altra parte si chiama Aurelio De Laurentiis numero uno azzurro in tutto e per tutto, ma l’interrogativo da porsi è: Manna avrà carta bianca oppure resterà una mezza figura?

Certamente i due si saranno già confrontati in incontri privati, anche se con Adl la destra non sa cosa farà la sinistra! chiarendo le proprie mansioni e sperando che quest’ anno non vi siano intromissioni estreme tali a ledere il lavoro del manager Lucano, ma e chiaro che il patron azzurro resta la mina vagante del rapporto lavorativo dove certamente Manna dovrà imporsi e costruirsi il giusto spazio per operare nella massima libertà. Carta Bianca o mezza figura? Il futuro ci dirà, la cosa certa’ e che abbia fine il caporalato De Laurentiissiano visti anche i risultati fallimentari della stagione che volge al termine.

Mercato Napoli: Manna si prepara in …Italiano! E non solo

Ora però è tempo di operare, partendo dalla scelta del tecnico, Dopo Conte anche Gasp di allontana (Richiesta percentuale sui calciatori che saranno lanciati), il Napoli punta dritto su Italiano (Sarebbe la quarta scelta!) già lo scorso anno seguito da Adl con buone chance di averlo quest’ anno. Il giovane Manna pero ‘continua a sondare anche il mercato calciatori, si segue con grande interesse Gudmundsson del Genoa, offerta al grifone 20 milioni più Ostigard, poi c’è Soule’, talento mostratosi a Frosinone di proprietà della Juve che chiede circa 40 milioni.

Si cercano anche difensori come Hancko del Feyenoord, Buongiorno del Torino, Martinez Quarta della Fiorentina, quest’ ultimo svincolato quindi a zero, ma soprattutto si pensa al dopo Osimhen. Le piste son sempre tre, Gimenez del Feyenoord, David del Lille, mentre salgono le quotazioni di Mason Greenwood, 22 anni, che bene ha fatto quest’anno al Getafe ma di proprietà del Manchester United.

Sarà proprio il Nigeriano l’ago della bilancia per arrivare all’ attaccante inglese? Il tempo ci dirà, di sicuro il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere, chissà se basterà un tema d’…Italiano per far tornare la voglia di “studiare” a chi quest’ anno, tra malesseri e contratti, ha solo pensato a bighellonare! dimenticando colpevolmente che la bocciatura, morale e professionale era dietro l’angolo, e purtroppo il preside, Aurelio De Laurentiis, è stato il vero artefice di una classe mal gestita e mai ricomposta.

Auguri Manna, ti aspetta il compito più difficile, domare il preside! Ma se ciò dovesse accadere, allora sarà davvero l’anno della promozione con lode… Adl permettendo, e scusate se e poco!

