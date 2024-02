Sale l’attesa per Cagliari-Napoli: Ecco i convocati di Calzona

Sale l’attesa per il debutto da allenatore del Napoli in Serie A di Francesco Calzona. Attorno alla squadra, dopo l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo dell’attuale ct della Slovacchia, si respira un’aria sicuramente diversa.

Ad alimentare la speranza dei tifosi del Napoli in vista di questo finale di stagione, c’è sicuramente la buona prestazione offerta contro il Barcellona. Nel corso del post partita, Calzona si è detto soddisfatto dello spirito mostrato in campo dai suoi ragazzi. Secondo il tecnico, infatti, gli azzurri hanno dimostrato di non voler perdere assolutamente contro i Blaugrana. Sono comunque tanti gli aspetti su cui lavorare e con qualche giorno in più, sicuramente Calzona ha puntato molto su alcuni dettami tattici

La prova della crescita azzurra, ovviamente, è riservata al campo e alla sfida contro il Cagliari che è di vitale importanza in vista del finale di stagione se davvero si vuole puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Sale l’ attesa per Cagliari-Napoli: Ecco la lista dei convocati

Nella lista del Napoli è regolarmente presente Victor Osimhen che ha pienamente superato lo stato influenzale dei giorni scorsi.

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ZIELINSKI Piotr

DENDONCKER Leander

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor

